تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري البورسعيدي

يدرس الفرنسي باتريس كارتيرن المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل الأبيض، التى سيخوض بها مباراة المصري البورسعيدي غدًا الخميس، ضمن مؤجلات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

من المتوقع أن يدفع كارتيرون كلا من:

في حراسة المرمى: محمد ابوجبل

في الدفاع: محمود علاء، محمود الونش، حازم إمام، محمد عبد الشافي

Advertisements

في الوسط فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، محمد حسن

في الهجوم: اسامة فيصل، مصطفى محمد، إسلام جابر.

يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه الأخير فى العاشرة صباح اليوم الأربعاء بملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادا للقاء المصرى البورسعيدى المقرر غدًا الخميس باستاد الجيش والمؤجل من الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدورى الممتاز.