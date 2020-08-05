أكي يصل لمدينة مانشستر تمهيدًا لانتقاله للسيتي

أكدت شبكة "سكاي سبورتس"، البريطانية أن المدافع الهولندي ناثان أكي مدافع بورنموث، الإنجليزي، وصل لمدينة مانشستر، تمهيدًا للخضوع للكشف الطبي، والانتقال لمانشستر سيتي.
أضافت شبكة "سكاي سبورتس"، أن مانشستر سيتي سينهي صفقة انتقال أكي مقابل 41 مليون جنيه إسترليني، لناديه بورنموث.
ويسعى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق السيتي، لتعزيز خطدفاع السيتيزنز، قبل انطلاق الموسم الجديد، بعد رحيل كومابي، وإصابة إيمريك لابورت خلال الموسم المنصرم من البريميرليج.
وأتم مانشستر سيتي أولى صفقاته الصيفية، بضم فيران توريس مهاجم فالنسيا، ووقع لمدة 5 سنوات معهم.
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