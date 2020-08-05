كشف مصدر باتحاد الكرة، تفاصيل تقرير محمد سلامة ميدو حكم المباراة الودية بين الاتحاد وسموحة التي شهدت أزمة بين الهاني سليمان حارس الفريق الأزرق ورفعت لاعب زعيم الثغر.
قال المصدر: "الحكم ذكر في تقريره أن الهاني سليمان اعتدىعلى رفعت بالضرب ووجه له السباب بألفاظ نابية، وما كان على لجنة الحكام إلا أن ترفع التقرير للجنة الانضباط لاتخاذ ما تراه بشأن الحارس".
وقررت لجنة الانضباط والاخلاق بالاتحاد المصريلكرة القدم، ايقاف الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة لثلاث مباريات، وتغريمه 50 ألف جنيه تسدد لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم في مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ الاخطار.
وجاء هذا القرار بعد مطالعة اللجنة لتقرير المباراة الودية التي جمعت سموحة مع الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28 يوليو.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير الحكم وراء عقوبة الهاني سليمان.. تعرف على التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.