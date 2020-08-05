رياضة | تشافي يوجه رسالة مؤثرة إلى كاسياس

وساهم سلوك من كان لاعب وسط برشلونة إلى جانب حارس مرمى ريال مدريد السابق، في إنهاء الصراع الذي انتقل إلى المنتخب الإسباني، حتى أنهما نالا جائزة أميرة أستورياس للرياضة.

وكتب تشافي «إيكر، شكرا على هذه السنوات الـ 23 التي كنا فيها زملاء وخصوم، وفوق كل شيء، أصدقاء. لقد شاهدت خلال هذه السنوات كيف تطورت كمحترف وكشخص. لقد عشنا معا انتصارات وهزائم».

وأرفق لاعب برشلونة السابق رسالته بعدة صور له مع كاسياس في المنتخب وفي مواجهات بين برشلونة وريال مدريد ولليوم الذي تلقيا فيه جائزة أمير أستورياس.

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وأضاف تشافي «لقد تواجهنا وتصالحنا. على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن كرة القدم هي أهم شيء في حياتنا، فإننا نعلم أن الأمر ليس كذلك. نحن نعلم أن المهم هو الناس والاحترام والكرامة. ولهذا السبب تمكنا من حل أي صراع وإقامة صداقة لا تنكسر».

واختتم رسالته قائلا «أهنئك على مسيرتك الرائعة يا صديقي. أتمنى لك التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياتك. شكرا لك إيكر».

وأعلن بطل العالم مع إسبانيا في 2010 عن اعتزاله كرة القدم وهو في عمر 39 عاما، بعد عام ونصف تقريبا من إصابته بأزمة قلبية تعرض لها خلال جلسة مران مع بورتو البرتغالي، آخر نادي ارتدى قميصه.