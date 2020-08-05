رياضة | تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، والاستقرار على الراحلين عن القلعة الحمراء، بناءا على رؤية المدرب السويسري رنيه فايلر.

الراحلين عن الأهلي في الموسم الجديد

استقر المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على أسماء لاعبي الأحمر الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء، في الموسم الجديد.

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المدرب السويسري رنيه فايلر، كشف عن رحيل المغربي وليد أزارو وصانع الألعاب صالح جمعة، بشكل نهائي، عن صفوف النادي الأهلي، لأسباب فنية، قبل أن يتراجع ويعطي لهما فرصة أخيرة مع الفريق الأحمر.

من جانبه كشفت مصادر داخل جدران النادي الأهلي، أن فايلر طلب رحيل الخماسي: حسين السيد وعمار حمدي وصلاح محسن وجيرالدو وناصر ماهر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي سياق متصل طلب المدرب السويسري رنيه فايلر إعارة كل من صلاح محسن وعمار حمدي للحصول على فرصة مشاركة أكبر في الدوري المصري.

الجدير بالذكر أن قائمة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ستكون خالية من الثلاثي الكبار في الفريق وهم شريف إكرامي الذي قرر الرحيل لفريق بيراميدز رفقة أحمد فتحي وحسام عاشور الذي أعلنت إدارة الأحمر عدم استمراره بناءاً على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.