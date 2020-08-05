رياضة | اتحاد الجزائر يرفض الحلول الودية مع مهاجمه السابق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الجزائر يرفض الحلول الودية مع مهاجمه السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي اتحاد الجزائر فكرة التسوية الودية مع مهاجمه السابق برانس إيبارا على خلفية خلافات مادية.

وذكر النادي في بيان له اليوم الأربعاء نشره بموقعه على الإنترنت، أنه تلقى اتصالات عديدة من اللاعب ومحاميه من أجل تسوية ودية لقضية الرواتب المتأخرة للاعب، لكنه رفض الفكرة خوفا من الاحتيال.

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وأكد النادي أنه طلب من اتحاد كرة القدم الجزائري تسديد المبلغ المستحق لإيبارا من المكافاة التي تحصل عليها الفريق من الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) عن التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر في 20 يوليو الماضي منع اتحاد الجزائر من إجراء تعاقدات جديدة بسبب الديون المستحقة للاعب إيبارا والتي تصل إلى 220 ألف يورو.

يذكر ان إيبارا /24 عاما/ لعب لاتحاد الجزائر في موسم 2018 / 2019، قبل أن ينتقل في الموسم التالي لنادي بيرشوت البلجيكي.