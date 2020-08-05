رياضة | تشكيل مانشستر ستي في وجود فيران توريس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل مانشستر ستي في وجود فيران توريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي مانشستر سيتي أمس الثلاثاء، توقيعه مع الجناح الإسباني الشاب فيران توريس، نجم نادي فالنسيا الإسباني، لينضم للفريق رسمياً بدءاً من الموسم المقبل.

وبلغت قيمة الصفقة 20 مليون جنيه إسترليني، حيث وقع على عقد لمدة 5 مواسم مع الفريق.

ويجيد توريس اللعب في مركزي الجناح الأيمن والجناح الأيسر، بالإضافة لمركز المهاجم المتأخر تحت رأس الحربة.

ومن المقرر أن يشرك الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، اللاعب في مركز الجناح، لتعويض رحيل الألماني ليروي ساني، الذي انتقل لصفوف بايرن ميونخ.

Advertisements

ومن الممكن أن يصبح تشكيل مانشستر سيتي في وجود توريس على النحو التالي.

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - إيمريك لابورتي - إيريك جارسيا - بينيامين ميندي.

خط الوسط: رودريجو - كيفين دي بروين - بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيران توريس - رحيم ستيرلنج - سيرجيو أجويرو.