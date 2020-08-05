رياضة | دفاع مُحكم.. تعرف على تشكيل ليفربول في حال ضم عيسى ماندي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر دفاع مُحكم.. تعرف على تشكيل ليفربول في حال ضم عيسى ماندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب نادي ليفربول الإنجليزي من ضم المدافع الجزائري الدولي عيسى ماندي، نجم دفاع فريق ريال بيتيس الإسباني.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ليفربول مستعد لدفع مبلغ يقارب 11 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وفي حال انضمامه لصفوف ليفربول، من المتوقع أن يكون اللاعب شراكة قوية في دفاع ليفربول، رفقة الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم الفريق.

وسيكون تشكيل ليفربول في حال انضمام ماندي رسمياً على النحو التالي.

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حراسة المرمى: أليسون بيكير.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - عيسى ماندي - أندي روبيرستون.

خط الوسط: جورجينو فينالدوم - فابينيو - جوردان هيندرسون.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.