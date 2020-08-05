رياضة | ترتيب الدوري المصري قبل عودة مباريات الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري قبل عودة مباريات الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود عجلة الدوري المصري للدوران غدا الخميس، بعد فترة توقف دامت أكثر من 5 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي ضرب جميع دول العالم وتسبب في تعليق المنافسات الرياضية في مختلف البلدان.

وستقام غدًا مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة مساءا على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز، بينما ستقام مباراة الأهلي ضد انبي والمؤجلة من الجولة الـ15 يوم 9 أغسطس على استاد القاهرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، متفوقا بـ16 نقطة كاملة عن فريق المقاولون العرب صاحب المركز الثاني بـ33 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويأتي الزمالك بالمركز الرابع برصيد 31 نقطة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل استئناف البطولة:

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.

2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.

3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.

4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.

5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.

6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.

7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.

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8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.

9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.

10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.

11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.

12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.

13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.

14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.

15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.

16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.

17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.

18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.