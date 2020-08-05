رياضة | تفاصيل عرض إشبيلية لضم أحد نجوم منتخب مصر الكبار

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل عرض إشبيلية لضم أحد نجوم منتخب مصر الكبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المغربي كريم بلق، وكيل أعمال اللاعبين، أنه جلب عرضا كبيرا من أحد الأندية الإسبانية للتعاقد مع لاعب مصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال بلق في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:" "هناك عرض كبير لأحد اللاعبين الكبار في منتخب مصر، للاحتراف الخارجي، ووكيله معروف جدا في مصر".

وأضاف:" هو لاعب مصري كبير وأرفض الحديث عنه حاليا، جلبت له عرضًا من إسبانيا، وبالتحديد فريق إشبيلية".

ورفض كريم بلق، الكشف عن اسم اللاعب أو وكيل أعماله، مؤكدا بأنه سيعلن كافة التفاصيل في وقت لاحق بعد إنهاء المفاوضات مع اللاعب ووكيله.