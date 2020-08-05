رياضة | الأهلي في انتظار موافقة الأمن لخوض مواجهة الوداد على ستاد القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي في انتظار موافقة الأمن لخوض مواجهة الوداد على ستاد القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة ستاد القاهرة الدولي، عن استعداداتها التامة لاستقبال المباريات سواء المحلية أو الإفريقية، عقب عودة النشاط الرياضي.

وحرص مسؤولو الأهلي فى وقت سابق، على مخاطبة اتحاد الكرة من أجل سرعة مخاطبة الكاف ووزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية لاختيار ملعب استاد القاهرة لإقامة مباراة العودة بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي .

ومازال النادي الأهلي يترقب وصول الموافقة الأمنية الخاصة بإقامة مباراة الوداد المغربي فى إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم 25 و26 سبتمبر لإقامة مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب، بينما تقام مباريات الإياب يومي 2 و3 أكتوبر في مصر.