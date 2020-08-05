رياضة | إنتر ميلان يرفض إقالة أنطونيو كونتي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يرفض إقالة أنطونيو كونتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفع نادي إنتر ميلان الإيطالي شعار لا لرحيل مدرب الفريق أنطونيو كونتي للعديد من الاعتبارات، على الرغم من الخلافات بين المدرب ومسؤولي الفريق.

وفقاً لما نقلته التقارير الصحفية أن كونتي غير متأكد إذا ما كان سيستمر في منصبه كمدرب للفريق الموسم المقبل، ومع ذلك فإن الإدارة الرياضية ترفض تماماً فكرة رحيله.

ويبدو أن وضع كونتي في إنتر يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، حيث نشبت خلافات قوية وحادة بينه وبين إدارة الفريق، وأفادت التقارير أنه يفكر في الرحيل عقب موسم وحيد على مقاعد تدريب "النيراتزوري".

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وأكدت التقارير الواردة من إيطاليا، أن مسؤولي إنتر لا يفكرون تماماً في إقالة كونتي، نظراً لأن ذلك سوف يكلفهم مبالغ مالية كبيرة.

وأشارت التقارير بأنه سوف يتم النظر في رحيل كونتي بحالة واحدة فقط، وهي إنهاء العقد بصورة ودية، وبالاتفاق بين الجانبين، حيث يرغب الإنتر في تجنب دفع تعويضات كبيرة للمدرب الإيطالي.

ويستعد إنتر لمواجهة خيتافي في ثمن نهائي الدوري الأوروبي، ونجح كونتي في قيادة الفريق لاحتلال المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة "الكالتشيو" بالموسم المنقضي.