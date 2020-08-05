رياضة | وكيل لاعبين: جلبت عرضا من إشبيلية لضم لاعب منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل لاعبين: جلبت عرضا من إشبيلية لضم لاعب منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المغربي كريم بلق وكيل أعمال أشرف بنشرقي، لاعب فريق الزمالك، عن العروض الخارجية التي وصلته بشكل رسمي.

وقال بلق في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "الأمور كانت صعبة في الفترة الماضية بسبب إجراءات السفر إلى الخارج، وبنشرقي مع محمد أوناجم سافرا إلى دبي، ومنها إلى القاهرة في ظل توقف الرحلات من المغرب إلى مصر مباشرة".

وأضاف: "بنشرقي لاعب محترف، وأي لاعب مميز يكون لديه عروض، لكن الأولوية لنادي الزمالك، واللاعب ملتزم بعقده في ظل ارتباط الفريق أيضا ببطولة دوري أبطال إفريقيا".

وواصل:" العروض الموجودة حاليا لا يتم مناقشتها، وبنشرقي تركيزه على حصد بطولة إفريقيا مع الزمالك".

وأكمل بلق:" كان هناك عدة عروض من الخليج وأوروبا وتحديدا في فرنسا وتركيا، ولكن ملتزمين بالاتفاق مع الزمالك، وإذا كان هناك جديد سيتم الحديث مع مسئولي النادي الأبيض".

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وتابع الوكيل المغربي:" بنشرقي لعب في الوداد ومعتاد على الضغوط، والزمالك يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة مثل الأندية المغربية، وبنشرقي سعيد باللعب في نادي جماهيري كبير".

وأردف:" نشكر العمل الكبير من جانب نادي الزمالك، وتسهيل عودة بنشرقي وأوناجم".

وزاد: "التوقف الطويل لكرة القدم بعد 4 شهور، ولا يمكن الجزم بفوز أي فريق من الأهلي أو الزمالك أو الوداد أو الرجاء بدوري أبطال إفريقيا".

وأتم: "كان هناك عرض كبير لأحد اللاعبين الكبار في منتخب مصر، للاحتراف الخارجي، ووكيله معروف جدا في مصر، وجلبت له عرضًا من إسبانيا، وبالتحديد إشبيلية".