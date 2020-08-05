رياضة | مرجان: لم نستقر على رئيس بعثة الأهلي في المغرب بعد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مرجان: لم نستقر على رئيس بعثة الأهلي في المغرب بعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكـد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الجهاز الإداري لفريق الكرة، بدأ اتصالاته مع السفارة المصرية بالمغرب، من أجل ترتيب كل الأمور، استعدادا لمباراة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرجان في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:"سمير عدلي المدير الإداري المسئول عن إنهاء إجراءات سفر بعثة النادي الأهلي إلى المغرب، وهو على اتصال دائم بالسفارة المصرية هناك".

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وأضاف:"بعد تحديد المواعيد من جانب الكاف، بدأ سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وواصل: "لم يتم تحديد رئيس بعثة الأهلي في المغرب، والكابتن محمود الخطيب لا يتأخر مطلقا عن السفر مع الفريق في أي رحلة خارجية".

وأتم: "مجلس الإدارة سوف يحسم رئيس البعثة وفقا للاختيارات والمعايير الموجودة والظروف المتاحة وقتها".