الامارات | ماتشين مدرب اشبيلية السابق يتولى قيادة ألافيس

شكرا لقرائتكم خبر عن ماتشين مدرب اشبيلية السابق يتولى قيادة ألافيس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن ألافيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء عن تعيين بابلو ماتشين مدرب اشبيلية وإسبانيول السابق لقيادة الفريق خلفا لخوان رامون لوبيز مونييز.

وتولى مونييز قيادة ألافيس في أواخر موسم 2019-2020 وقاده للمركز 16 رغم تحقيق فوز واحد في أربع مباريات.

وعين ماتشين (45 عاما) مدربا لكينغداو هوانجهاي الصيني في يوليو تموز لكنه لم يتمكن من السفر للصين بعد إصابة أحد أقاربه بكوفيد-19.

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وأنهى المدرب الإسباني ارتباطه بنادي نومانسيا بالدرجة الثانية قبل الانضمام إلى جيرونا في 2014 وقاده للتأهل لدوري الأضواء بعد ثلاث سنوات.

وكانت تجربته الأخيرة مع إسبانيول وأقيل في ديسمبر عندما كان قابعا في المركز الأخير بالدوري.

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