الامارات | طبيب ألماني: حضور 20 ألف مشجع في الاستادات أمر وهمي

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب ألماني: حضور 20 ألف مشجع في الاستادات أمر وهمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال طبيب ألماني إن السماح بحضور نحو 20 ألف مشجع في الاستادات هو أمر "وهمي تماما"، وذلك في ظل المساعي لعودة الجماهير إلى استادات كرة القدم بألمانيا من جديد.

وقال الطبيب ميشائيل جايسلر ، مدير إحدى العيادات في إسلينجن بجنوب ألمانيا، في تصريحات نشرتها صحيفتا "شتوتجارتر تسايتونج" و"شتوتجارتر ناخريشتن" اليوم الأربعاء بأن المشروعات التجريبية لن تشهد واقعيا حضور أكثر من ألف أو ألفي أو خمسة ألاف مشجع.

وأضاف: "بالنظر إلى التطورات الحالية لأعداد الحالات (المصابة بفيروس كورونا المستجد)، نجد أن حضور ما بين 15 ألف و20 ألف متفرج في الاستادات هو أمر وهمي تماما."

كذلك أبدى سياسيون تحفظات في اليوم التالي لموافقة الأندية الـ36 المشاركة في مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم بألمانيا، على مبادئ تهدف إلى السماح للجماهير بالعودة إلى المدرجات من جديد مع بداية الموسم الذي تنطلق منافساته في سبتمبر المقبل.

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ووافقت الأندية أمس الثلاثاء على الالتزام ببروتوكول سلامة صارم وإجراءات من بينها عدم حضور مشجعين للفريق الضيف وعدم تواجد وتجمع ووقوف المشجعين على المصاطب الخرسانية ذات الحواجز في الاستادات وكذلك عدم بيع المشروبات الكحولية عند الاستادات، مع فرض نظام التذاكر المخصصة لحامليها.

وقال أولريش مورير وزير داخلية ولاية بريمن في تصريحات لصحيفة "فيسير كورير": "أنا متشكك للغاية بشأن اقتراح رابطة الدوري الألماني بإقامة مباريات البوندسليجا بحضور الجماهير من جديد."

وأضاف: "لا أحد يمكن الآن توقع الوضع في سبتمبر وأي التحديات التي سيكون علينا مواجهتها."

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