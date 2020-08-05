شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يخوض مبارياته بالدوري على ملعب الشرطة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر احمد عبدالمنعم «كشري»، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادى أسوان، خوض مباريات الفريق في بطولة الدورى الممتاز، عقب استئنافه المحدد له غدا الخميس، على ملعب ستاد كلية الشرطة بالعباسبة، وذلك توفيرا للنفقات وتجنب إرهاق اللاعبين بسبب السفر المستمر خلال بطولة الدورى إلى أسوان وهو الأمر الذي يصيب اللاعبين بالإرهاق.
ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى الممتاز، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب في 4 مباريات، وتعادلوا في 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.
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