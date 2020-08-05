شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف مستحقات الحكام قبل استئناف الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قامت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، بصرف مستحقات الحكام قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز.
كما استقر مسئولو اللجنة على صرف مستحقات الحكام بصفة شهرية خلال الفترة المقبلة بعد أن تم صرف مستحقات الحكام كاملة الحكام والتي وصلت إلى 15 مليون جنيه، تم صرفها خلال الأشهر الخمسة الأخيرة على أن يتم صرف مستحقات الحكام بصفة شهرية على حسب اللائحة الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرا.
من ناحية أخرى استقر مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، على تعيين حكمين دوليين في معظم مباريات الأهلي والزمالك على أن يكون أحدهما حكم ساحة والآخر حكم لتقنيه الفيديو.
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