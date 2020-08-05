شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات نارية بثمن نهائي الدوري الأوروبي اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستأنف اليوم الأربعاء، منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليج» بعد توقف دام نحو 5 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث تقام 4 مواجهات قوية في إطار دور الـ16 «ثمن النهائي» من البطولة القارية.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» قد اتخذ قرارًا بإقامة مباراتي إنتر ميلان مع خيتافي، وروما ضد إشبيلية، في ألمانيا مباراة واحدة بنظام خروج المغلوب، أما المباريات التي لُعبت بها جولة الذهاب ستلعب مباريات الإياب على ملاعب الأندية الخاصة بها، على أن تستكمل باقي منافسات البطولة بألمانيا اعتباراً من الدور ربع النهائي حتى المباراة النهائية المقررة في 21 أغسطس.

وجاءت أبرز مباريات اليوم، على النحو التالي:

إنتر ميلان الإيطالي ضد خيتافي الإسباني: 21.00، على قناة beIN SPORTS HD1.

مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد لاسك النمساوي: 21.00، على قناة beIN SPORTS HD2.

كوبنهاجن الدنماركي ضد بلدية إسطنبول التركي: 6.55، على قناة beIN SPORTS HD1.

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شاختار دونيتسك الأوكراني ضد فولفسبورج الألماني: 6.55، على قناة beIN SPORTS HD2.