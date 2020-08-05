شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرفع معدلات اللياقه البدنية للاعبين قبل استئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بنادى بيراميدز معدل اللياقه البدنية للاعبين ، قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز مرة اخري و المقررة الخميس، بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي واستغرقت 147 يوماً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

و سادت حالة من الجدية والاصرار بين لاعبي الفريق، الذي يحتل المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري العام قبل توقف كورونا

في سياق متصل، قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش إلغاء المباراة الودية التي كان مقرراً أن تجمع الفريق بنظيره مصر المقاصة في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وكثف الجهاز الفنى للفريق بضرورة التركيز خلال المباريات المقبلة و القتال على حصد الثلاث نقاط فى كل المباريات التى سيخوضها الفريق