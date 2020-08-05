شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري يعلن قائمة المصري البورسعيدي لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر طارق العشري، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى المصري، على الدفع بهاجم الفريق الفلسطيني محمود وادي، في التشكيل الأساسي للفريق خلال المباراة التي ستجمعه بالزمالك الخميس، على ارض ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ14 لبطولة الدورى الممتاز.

ويعتبر محمود وادي، هو المهاجم الأكثر جاهزية في قائمة المصري التي تستعد لمواجهة الزمالك بسبب إصابة احمد جمعة، وكذلك النيجيري اوستن اوموتو الذي أجري جراحة منذ عدة أسابيع. استقر طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، على البدء بالفلسطينى محمود وادى لقيادة هجوم الفريق أمام الزمالك في اللقاء

وأعلن العشرى، قائمة لاعبيه التي سافرت لبرج العرب للانتظام بأحد الفنادق استعدادًا لمواجهة الزمالك والتى ضمت 25 لاعبا على النحو التالى:-

أحمد مسعود، أحمد عبدالفتاح، محمد شحاته لحراسة المرمى. كريم العراقي، إسلام أبوسليمة، أحمد شوشة، بهاء مجدي، عمر كمال عبدالواحد، الناشئ أحمد يوسف لخط الظهر.

عمرو موسى، فريد شوقي، ايزي ايميكا، أحمد ياسر، عبدالناصر دي ماريا، محمد جابر، حجاج عويس، إسلام عطية، حسن على، أحمد عادل “ميسي”، أيمن ندا، عبدالرحمن زين، محمد زكريا “شيكا”، الناشئ زياد فرج لخط الوسط محمود وادي، أوستين أموتو لخط الهجوم.

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