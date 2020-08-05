شكرا لقرائتكم خبر عن نقص المدافعين يثير القلق داخل الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى أزمة قبل مواجهة إنبى، بسبب النقص العددى فى عدد المدافعين قبل مواجهة انبى المقررة الأحد المقبل فى الدورى الممتاز، بسبب لإصابة ياسر إبراهيم بجذع فى الكاحل وحاجته لفترة ثلاثة أسابيع للعلاج، بجانب إيقاف رامى ربيعة بعد طرده فى مباراة سموحة قبل توقف الدورى بسبب جائحة كورونا، وكذلك إصابة أيمن أشرف فى كاحل القدم الأمر الذى يدفع فايلر للبحث عن بعض الحلول الدفاعية.

وينتظر أن يقوم المدير الفنى بمناقشة الأزمة فى جلسة خاصة مع الجهاز المعاون اليوم بعد عودة الفريق لاستئناف التدريبات على ملعب مختار التتش.