شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر ينتقد الأهلى لتأخره في حسم مصير مشاركة «صبحى» في الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفجرت أزمة داخل النادى الأهلى، بعد الإنتقادات التي شنها رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى، للمسؤولين في النادى بسبب تأخرهم في حل أزمة إستمرار رمضان صبحى مع الفريق بعد إنتهاء فترة إعارتة القانونية بنهاية الشهر الماضى وحتى حصول النادى على الرد النهائى من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى بشأن إمكانية الاحتفاظ باللاعبين لحين إنهاء الفريق إرتباطاتة الرسمية ببطولة الدورى الممتاز ودورى أبطال إفريقيا، ما وضع الجهاز الفنى في أزمة قبل مواجهة إنبى المقررة يوم 9 أغسطس الجارى واحتمالية غياب اللاعب، لحين دراسة موقفه القانوني، بعد انتهاء إعارة اللاعب يوم 30 يونيو الماضي.



وشهدت الساعات الأخيرة مشاورات مكثفة داخل النادى الأهلى بشأن موقف اللاعب حيث يخشى الجهاز الفنى من مشاركتة في لقاء إنبي ولا تصل الموافقة ويعاقب الأهلي بخصم نقاط من رصيده.

وكان الاتحاد الدولي «فيفا»، قد سمح للأندية بمد إعارة لاعبيها حتى نهاية الموسم، بشرط موافقة الأطراف الثلاثة «الناديين واللاعب» وهو ما لم يتحقق حتى الآن في حالة رمضان، كما أبدى المدير الفنى قلقه من عدم قدرة النادى على حسم صفقة التعاقد بشكل نهائى مع صبحى وذلك بسبب الخلاف على المقابل المالى للصفقة حيث إشترط النادى الأنجليزى الحصول على 7 ملايين إسترلينى بينما قدم الأهلى عرض بثلاثة ملايين إسترلينى ورفض رفع القيمة المالية.