شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: إيقاف «سليمان» 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه بسبب واقعة مباراة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة الانضباط والاخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، ايقاف الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة لثلاث مباريات، وتغريمه 50 ألف جنيه تسدد لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم في مدة اقصاها 30 يوماً من تاريخ الاخطار.

وجاء هذا القرار بعد مطالعة اللجنة لتقرير المباراة الودية التي جمعت سموحة مع الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28 يوليو. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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