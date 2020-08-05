شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة تدريب مشترك بين مصر واليمن في الكيك بوكسينج بالمركز الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد المركز الأوليمبي بالمعادي إقامة لقاء ودي وتدريب مشترك بين عناصر من لاعبي المدرسة العسكرية بالهايكستب للكيك بوكسينج مع المنتخب اليمني المدرسي تحت إشراف الاتحاد المصري للعبة برئاسة محمد صبيح.

وكشف صبيح، أن تلك المشاركة بين لاعبي الكيك بوكسينج والمنتخب المدرسي اليمني تأتي بهدف نقل الخبرات بين الطرفين وتحقيق تعاون مثمر مع الأشقاء في اليمن بمجال الرياضة استكمالاً لخطة الدولة بالمشاركة في جميع الفعاليات مع الأشقاء العرب في مختلف المجالات.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أنه تم إقامة بطولة ودية للكيك بوكسينج بين اللاعبين تحت إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا مع الالتزام بالتعليمات الطبية اللازمة خلال التدريبات المشتركة.

وحصد الأبطال من الفريق الوطني مروان محمد الميدالية الذهبية في وزن 37 كيلو جرام واللاعب حازم هشام الميدالية الذهبية وزن 53 كجم واللاعب سامح حسن الميدالية الذهبية وزن 67 كجم وعبدالسبوح أحمد الميدالية الفضية وزن 50 كجم جرام.

وحصد لاعبو المنتخب اليمني المدرسي ميدالية ذهبية وثلاث فضيات في البطولة الودية حيث حصد لاعب المنتخب اليمني المدرسي عبدالقادر فيصل قائد الميدالية الذهبية في وزن 50 كجم وفاز اللاعبون صهيب الحصن ومحمد مبخوت وأكرم العماري الميداليات الفضية في أوزان 37، 53، 67 كجم على التوالي ثم جرت مراسم تكريم اللاعبين الفائزين.

وأشاد المشرف على المنتخب اليمني المدرسي عصام الصبري بحسن حفاوة الاستقبال من جانب الاتحاد المصري للكيك بوكسينج مشيدا أيضا بأداء اللاعبين المصريين واللاعبين اليمنيين المشاركين من عدد من المدارس في صنعاء وقدموا أداء إيجابيا خلال المنافسات كما أنهم استطاعوا تحقيق إنجازا يضاف إلى رصيد لعبة الكيك بوكسينج اليمنية.

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