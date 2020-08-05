شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة عن مد فترة اللجنة الخماسية: «نعمل للصالح العام» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على سرعة استجابته وتفهمه لموقف مصر بالموافقة على مدة فترة عمل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري لمدة 4 أشهر إضافية.
وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات إذاعية لبرنامج «مع شوبير»: «كل ما يحركنا هو الصالح العام، ونحن نرى أن التطوير والالتزام بالقانون مهم جدا.. سلكنا الطرق القانونية حيث تواصلنا مع اللجنة الأولمبية بشكل قانوني لكي تعرض على الاتحاد الدولي موقف القانون المصري بالإضافة إلى جائحة كورونا التي عطلتنا كثيرا، وتم الاستجابة من الاتحاد الدولي».
وأضاف: «الآن يجب على اللجنة الخماسية وضع خارطة طريق للفترة المقبلة.. هذا أصبح دورها بتكليف من الاتحاد الدولي الذي احترمنا ووقف بجانب مصر، ونحن نحترم من يحترم مصر».
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