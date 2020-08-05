شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طاقم الزمالك والمصري في مباراة الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُستأنف بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019-2020 غدًا الخميس، بعدما تجمدت منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.

الزمالك يستضيف المصري على ستاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، في مباراة مؤجلة من الدور الأول. وسيرتدي الزمالك الطاقم الأبيض الكامل والمصري الأخضر بالكامل، على أن يرتدي حارس مرمى الأبيض طاقم أصفر، والحارس البورسعيدي اللون اللبني.

أما الطاقم التحكيمي، فسيرتدي الزي الأسود بالكامل. ويتواجد الزمالك في المركز الرابع بـ31 نقطة، فيما يظهر المصري في المرتبة العاشرة بـ20 نقطة.