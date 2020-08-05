شكرا لقرائتكم خبر عن 135 مليون إسترلينى مكاسب عودة فولهام لـ «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق نادى فولهام الإنجليزى، مكاسب عديدة بعد عودته للدورى الإنجليزى الممتاز سريعاً، وذلك عقب تغلبه بهدفين في الوقت الإضافي بواسطة الظهير الأيسر جو برايان ليفوز 2-1 على برنتفورد في نهائي ملحق الترقي في استاد ويمبلي، أمس الثلاثاء.

وقال برايان، مع احتفال زملائه بالعودة السريعة إلى الدورى الإنجليزى الممتاز، وهو إنجاز سيمنح النادي حوالي 135 مليون جنيه إسترليني (176.34 مليون دولار) على مدار ثلاث سنوات «أنا لست البطل بمفردي..الفريق هو البطل».

وأضاف: «كل لاعب من هؤلاء اللاعبين وكل أفراد الجهاز الفني والمشجعين كانوا معنا خلال الموسم بأكمله، هذا أمر لا يصدق حقا».