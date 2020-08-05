شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفاوض «ريكو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مسؤولو نادى الاتحاد السكندرى، في مفاوضات مع صلاح ريكو، لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة، لضم اللاعب لصفوف زعيم الثغر، بنهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي مع فريقه الحالى.
صلاح ريكو لديه العديد من العروض من بعض اندية الدورى العام، بالإضافة لعرض الاتحاد السكندرى، ولم يحسم اللاعب موقفه في الوقت الحالى من العروض المقدمة له وان كان يفضل في الوقت الحالى عرض زعيم الثغر.
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