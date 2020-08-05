شكرا لقرائتكم الجونة يواصل الاستعداد لعودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل الفريق الكروى بنادى الجونة تدريباته ، في إطار الاستعداد لاستئناف النشاط والذى يبدأ غدا رسميا بمواجهة الزمالك والمصرى المؤجلة من الجولة الرابعة عشر، وخاض الجونة التدريب الصباحى اليوم تحت قيادة بارنى بيدرو المدير الفني وجهازه المعاون بحضور لاعبى الفريق .

وقال بيدرو المدير الفني للفريق أن عودة اللاعبين المعارين للجونة إلى الأهلى مثل أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وباسم على ومحمود الجزار لا يقلقه لأنه يستطيع تعويضهم وتوفير البديل، لافتا إلى أن عودة هؤلاء اللاعبين للأهلى تعنى أنهم نجحوا فى الجونة وقدموا مستوى مميز لذا فضل الأهلى عودتهم.

وخاض فريق الجونة عدة مباريات ودية استعدادا للدورى، وتعادل مع المقاولون بهدف لكل فريق، والتقى مع الأهلى وفاز الأخير بخماسية مقابل هدفين، سجل خماسية الأهلى، محمد مجدي قفشة "هدفين"، وهدف لكل من ياسر إبراهيم ووليد سليمان وبادجي، فيما سجل ثنائية الجونة أحمد فتحي وأحمد مجدي.

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وأكد نادر شوقى أنه فى آخر 6 أسابيع من دورى الموسم الحالى سيتحدث مع الأهلى بشأن اللاعبين المعارين وحسم مصيرهم، حيث يضم فريق الجونة 4 لاعبين معارين من الأهلى بالموسم الحالى، وهم أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار.

وأوضح حسام غالى خلال تصريحات تلفزيونية أنه لا يوجد توأمة بين النادي الأهلي والجونة قائلا " كل ما في الأمر اني كنت متواجد في النادي الأهلي واعلم اللاعبين المميزين في قطاع الناشئين وطلبت انضمامهم للجونة و طلبنا لاعبين من الزمالك ولكن لم ننجح في ضمهم، حيث فضلوا اللاعبين عالانتقال لأندية أخرى و طموحنا هذا الموسم هو تواجد الجونة في مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري".