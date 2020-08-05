شكرا لقرائتكم خالد مهدى: مختار مختار ما زال يشاهد تدريب الإنتاج الحربى من المدرجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربى أن مختار مختار المدير الفنى للفريق لايزال يشاهد تدريبات فريقه من المدرجات دون مشاركة ، وقال مهدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت :"قرار تأجيل مباراتنا مع نادى مصر كان قرار موفق كنت فى حيرة شديدة ماذا سأفعل ، هل أذهب للملعب ومعى 12 لاعب فقط هم المتعافون من الفيروس حتى صدر القرار بتأجيل المباراة".

ويضيف مهدى :" الانتاج الحربى يعيش مأزق بالغ الصعوبة اللاعبين فى راحة تامة منذ أسبوعين ومختار مختار لايعرف شيئاً عن فريقه منذ 17 يوماً وحضر فقط للتدريب أمس وشاهده من المدرجات ، وبدءنا اليوم أول تدريب بعد تعافى عدد كبير من اللاعبين وسنخوض تدريبات صباحية ومسائية بالاضافة للعب مباراتين وديتين قبل مواجهة الاهلى ، ونثق فى قدرة اللاعبين على قبول التحدى وانتشال الفريق من هذا الموقف الصعب".

وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي تعافى 11 فردا من فريقه من فيروس كورونا سواء لاعبين أو أعضاء الجهاز الفني والإداري، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، "ظهرت نتيجة المسحة التى أجراها لاعبو الإنتاج الحربى وجاءت نتيجتها شفاء 11 فردا من الفريق من فيروس كورونا سواء لاعبين أو جهاز فني أوإداري وتتبقي حالة واحدة للاعب بالفريق لم يخضع للمسحة لمنحه فرصة للتعافي بشكل أفضل وبذلك تخلو صفوف الإنتاج من اصابات كورونا باستثناء حالة وحيدة.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباراة نادي مصر والإنتاج الحربي والمقرر إقامتها فى الرابعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد الكلية الحربية، وذلك نظرا لعدد العينات الإيجابية التي ظهرت فى تحليل ڤيروس كوڤيد-١٩ الذي اُجري للاعبي وجهاز الفريق الأول بنادي الإنتاج الحربي.

وقال حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد إن حالة فريق الإنتاج الحربي تعد حالة استثنائية حيث وصلت عدد الإصابات به إلى ١٩ فردًا ، ما بين لاعبين وفنيين واداريين، إضافة إلى أن الإصابات حدثت قبل استئناف المسابقة بحوالي ثلاثة أسابيع، فجاء تأثيرها على مباراة وحيدة، بعكس وقوع الحالة لا قدر الله أثناء المسابقة ستؤثر حتما على عدد أكبر من المباريات.

وأضاف الزناتى أن تأجيل مباراة الإنتاج ومصر اف سي لن يؤثر على مواعيد باقي المباريات و انتظام المسابقة، حيث أن الفريقين لا يرتبطان ببطولات أخرى ، فضلا عن خروج الإنتاج من كأس مصر، بينما لن يلعب نادي مصر مباراته في دور الثمانية قبل أن تقام مباراة الزمالك وسموحة في دور ال 16، مما يسهل إيجاد موعد بديل للمباراة المؤجلة، الذي تم تحديده بالفعل وسيتم الإعلان عنه ضمن الإعلان عن جدول المباريات المُتبقية من عمر المسابقة.

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كما شدد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن حالة نادي الإنتاج الحربي لا يجب أن يُبنى عليها في أية حالات قد تحدُث مستقبلاً نظراً لأنها حالة مُتفردة ولها ظروفها الخاصة وجرى التعامل معها في هذا الإطار.

وكان الاتحاد المصري قد فضَّل عدم التسرع فى اتخاذ قرار التأجيل الا بعد دراسة الموقف بشكل كامل ومتابعة حالة اللاعبين المصابين من الإنتاج الحربي لتحديد إمكانية إقامة اللقاء من عدمها.

كما قرر الاتحاد المصري اجراء مسحات لثلاثة وثلاثين فردًا من كل فريق قبل كل مباراة بـ٤٨ ساعة بواقع ٢٥ لاعبا و٨ من أفراد الجهاز الفني والطبي والإداري، وهو ما يعطي الفرصة لجميع الأندية لإخضاع أكبر عدد ممكن من اللاعبين للمسحة قبل كل مباراة تحسباً لظهور حالات ايجابية في التحاليل وبذلك يكون لدى الاندية فرصة لاستبدال اللاعبين المُصابين إن وجدوا، علما أنه لن يتم السماح نهائياً لأي لاعب لم يجر المسحة الطبية بواسطة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم بالتواجد في قائمة اللقاء او في منطقة المسابقات (غرف خلع اللاعبين، ممر اللاعبين، ارض الملعب) حفاظاَ على سلامة جميع افراد المنظومة.

وبهذه المناسبة يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن ظهور هذا الكم من الإصابات في صفوف فريق واحد يُعد اهمالاً طبياً ، ومن هذا المنطلق تقع المسئولية على عاتق كل نادٍ في العمل على تطبيق الإجراءات الطبية بشكل كامل للحفاظ على سلامة الجميع وعدم الاضرار بالمسابقة، مما يستوجب على جميع الأندية اتخاذ كافة الاحتياطات الطبية والإجراءات الوقائية لتجنب حدوث إصابات بأعداد كبيرة حتى لا تُصبح الأندية عُرضة لعقوبات مُشددة أسوةً بما تم العمل به في مختلفة الدول التي شهدت حالات مماثلة.

وفي هذا الإطار، يُوكد الاتحاد المصري ان مسألة تأجيل المباريات لن يتم مناقشتها الا في الحالات التي يرى الاتحاد المصري دون غيره ضرورة لذلك، كما سيتم توقيع عقوبات يحددها مجلس إدارة الاتحاد على الأندية المخالفة لأي من البروتوكولات الطبية وذلك بناء على تقارير اللجنة الطبية في هذا الشأن.