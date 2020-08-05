شكرا لقرائتكم وكيله: عروض فرنسية وتركية لبن شرقى ومفاوضات من إشبيلية لضم نجم الفراعنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المغربي كريم بلق وكيل أعمال أشرف بنشرقي، لاعب فريق الزمالك، من العروض الخارجية التي وصلته بشكل رسمي، وقال بلق في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "الأمور كانت صعبة في الفترة الماضية بسبب إجراءات السفر إلى الخارج، وبنشرقي مع محمد أوناجم سافروا إلى دبي، ومنها إلى القاهرة في ظل توقف الرحلات من المغرب إلى مصر مباشرة".

وأضاف: "بنشرقي لاعب محترف، وأي لاعب مميز يكون لديه عروض، لكن الأولوية لنادي الزمالك، واللاعب ملتزم بعقده في ظل ارتباط الفريق أيضا ببطولة دوري أبطال إفريقيا" ، و أن العروض الموجودة حاليا لا يتم مناقشتها، وبنشرقي تركيزه على حصد بطولة إفريقيا مع الزمالك".

وأكمل بلق: "كان هناك عدة عروض من الخليج وأوروبا وتحديدا في فرنسا وتركيا، ولكن ملتزمين بالاتفاق مع الزمالك، وإذا كان هناك جديد سيتم الحديث مع مسئولي النادي الأبيض".

وتابع الوكيل المغربي: "بنشرقي لعب في الوداد ومعتاد على الضغوط، والزمالك يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة مثل الأندية المغربية، وبنشرقي سعيد باللعب في نادي جماهيري كبير" ، و نشكر العمل الكبير من جانب نادي الزمالك، وتسهيل عودة بنشرقي وأوناجم".

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وزاد: "التوقف الطويل لكرة القدم بعد 4 شهور، ولا يمكن الجزم بفوز أي فريق من الأهلي أو الزمالك أو الوداد أو الرجاء بدوري أبطال إفريقيا".

وأتم: "كان هناك عرض كبير لأحد اللاعبين الكبار في منتخب مصر، للاحتراف الخارجي، ووكيله معروف جدا في مصر، وجلبت له عرضًا من إسبانيا، وبالتحديد إشبيلية".

كما أكد كريم بلق، أنه جلب عرضا كبيرا من أحد الأندية الإسبانية للتعاقد مع لاعب مصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وقال بلق" "هناك عرض كبير لأحد اللاعبين الكبار في منتخب مصر، للاحتراف الخارجي، ووكيله معروف جدا في مصر".

وأضاف:" هو لاعب مصري كبير وأرفض الحديث عنه حاليا، جلبت له عرضًا من إسبانيا، وبالتحديد فريق إشبيلية".

ورفض كريم بلق، الكشف عن اسم اللاعب أو وكيل أعماله، مؤكدا بأنه سيعلن كافة التفاصيل في وقت لاحق بعد إنهاء المفاوضات مع اللاعب ووكيله.