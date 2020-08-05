شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: أول حدث عالمى يتم بثه من العاصمة الإدارية هو مونديال اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة عن جاهزية العاصمة الإدارية الجديدة ، لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة اليد ، والتي تقام يناير المقبل ، حيث تم الإنتهاء من الأعمال الانشائية بها بنسبة 98% بينما باقى الصالات وهى مجمع صالات ستاد القاهرة ، و برج العرب ، و 6 أكتوبر تم الانتهاء من الإنشاءات بنسبة 80% ، و أشار إلى أن الصالات الأربعة بها صالتين تضم 34 ألف كرسى ، وهى إضافة جديدة للصروح الرياضية المصرية ، و التي تعطى دعم لاستضافة البطولات العالمية بجانب الخبرات و الانشاءات

وقال صبحى في تصريحات إذاعية أن العاصمة الإدارية جاهزة لاستقبال مونديال اليد ، و سيكون أول حدث عالمى يتم بثه من العاصمة الإدارية هو كاس العالم لليد حال اقامتها في موعدها ، مضيفا أن القرعة ستقام يوم 5 سبتمبر بمتحف الحضارات بمشاركة 34 دولة على مستوى العالم ، وستخرج بصورة تليق باسم مصر .

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وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على تطوير منظومة البوابة الإلكترونية للوزارة "بوابة مصر للشباب والرياضة" لتنطلق رسمياً بأربع لغات هى (العربية والإنجليزية والفرنسية والسواحيلية) وذلك استعدادا لكأس العالم لكرة اليد التى تستضيفه مصر يناير المقبل، وكذا من أجل التواصل مع الشباب داخل مصر وخارجها .

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بأن البوابة الإلكترونية هى منظومة إعلامية متكاملة (موقع إخبارى – إذاعة على الانترنت – قناه على اليوتيوب – صفحات للفيس بوك وتويتر وإنستجرام) تخدم شباب مصر فى الداخل والخارج وتكون جسراً للتواصل بين شباب مصر والعالم .