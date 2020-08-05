شكرا لقرائتكم الزمالك يستقر على تأجيل ملف التجديد للرباعى لحين انتهاء معسكر برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن إدارة النادى استقرت على تأجيل حسم ملف التجديد للرباعى حازم إمام ويوسف أوباما وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغنى، لاعبى الفريق، لحين الانتهاء من معسكر الفريق الأبيض المغلق المقام منذ السبت الماضى فى مدينة برج العرب، والمقرر استمراره لحين الانتهاء من مباراتى المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى، المقرر لها يومى الخميس والإثنين المقبلين، على الترتيب، في بطولة الدورى الممتاز، حتى يكون كامل تركيز اللاعبين في المباريات المقبلة لحصد الانتصارات بعد فترة طويلة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا.

وينتهى عقد حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك بنهاية الموسم الجارى وعرضت عليه إدارة النادى الأبيض تجديد عقده لمدة موسمين مقبلين وتقاضى 8.5 مليون جنيه في الموسمين بينما ينتهى عقد أوباما بنهاية الموسم القادم بينما مازال يتبقى في عقد جمعة وعبد الغنى موسمين قادمين ولكن إدارة الزمالك ترغب في زيادة القيمة المالية لعقودهما، وذلك بعد المجهودات التي قدمها الثنائى مع الفريق الأبيض.

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وتأكد غياب أوباما عن مواجهتى المصرى والاتحاد، على الترتيب، فى الدورى الممتاز، حيث سيستهل الأبيض مشواره بالمسابقة بمواجهة الفريق البورسعيدى غدًا الخميس، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز حيث سيخضع اللاعب لفحصاً جديداً بإجراء أشعة رنين لتحديد حجم الإصابة التى لحقت به فى العضلة الأمامية.

وأدى فريق الزمالك تدريباته صباح اليوم، الأربعاء، بمعسكر برج العرب، واستمر المران لمدة ساعة بمشاركة جميع اللاعبين، فيما عدا يوسف أوباما والذى يعانى من إصابة عضلية والمقرر غيابه عن مباراة المصرى، حيث سيتم تحديد مدة غيابه عن الفريق، عقب الأشعة التى سيخض له خلال الساعات المقبلة، لتحديد موعد عودته لصفوف الأبيض.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.