شكرا لقرائتكم أسوان يتحمل تكلفة مسحة كورونا للاعب المصاب ويكشف موقفه من مباراة المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبي بفريق أسوان، أن اللاعب المصاب بكورونا سيخضع لمسحة منفردة على حساب النادي اليوم الأربعاء، للإطمئنان على حالته، وأضاف عبد الغفار في تصريحات خاصة أن اللاعب حالته مستقرة منذ تعرضه للإصابة وتم عزله منذ ظهور نتيجة المسحة الأخيرة وخضع للبروتوكول العلاجي المتبع من قبل اللجنة الطبية بالجبلاية.

واصل عبد الغفار أن اللاعب مهما كانت نتيجة مسحته فلن يلحق بمباراة المقاصة المقبلة، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل الموافق 9 أغسطس، ضمن مؤجلات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تعود من جديد بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

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واستأنف أسوان تدريباته السبت الماضي، بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك والتي امتدت ليومين بقرار من أحمد كشري مدرب الفريق، وذلك بمعسكر الفريق بالمركز الأوليمبي.

كان أبناء الجنوب قد خاضوا خمس مباريات ودية في يوليو الماضي، وذلك بعد عودة النشاط الرياضي الذي توقف في شهر مارس بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تعادل أسوان في أربعة لقاءات بنفس النتيجة 1/1، وكان اللقاء الأول أمام النادي الاسماعيلي ثم المقاولون العرب وإنبي والمقاولون مرة أخرى، قبل أن يخسر تماسيح النيل في المباراة الودية الأخيرة قبل إجازة العيد، أمام نظيره وادي دجلة بنتيجة 3/2، في لقاء مثير.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.