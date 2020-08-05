شكرا لقرائتكم سيف زاهر لـ حسام عاشور: خرجت من الباب الصغير وخسرت كل حاجة ورصيدك نفد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شن الاعلامى سيف زاهر هجوماً نارياً على حسام عاشور كابتن الاهلى مؤكداً أنه خرج من الباب الصغير وباع تاريخه مقابل الفلوس ، وقال سيف زاهر فى برنامجه وان تو عبر أذاعة أون سبورت :" كفاية ياعاشور لعب بالورق ، خرجت من الباب الصغير وخسرت كل حاجة ، لو عايز نصيحة ياتقول حاجة كويسة ياتسكت ، ابعد عن الاهلى ومتتكلمش عن النادى تانى ، رصيدك نفذ ياعاشور ، مش معمول عليك حملة زى ماقولت ، ده شعور جمهور كبير حبك وكرهك بفضل تصرفاتك ".

ويضيف سيف زاهر :"لازم اعتذر لجمهور الاهلى العظيم لانه كان صح فى أزمة حسام عاشور ، كنت بخرج ادافع عنه واقول للجمهور بلاش قسوة ، وبشويش على الكابتن التاريخى ، حتى الزمالك كان محترم فى الازمة ورفض تسريبات عاشور أن القلعة البيضاء تفاوضه وقالوا مش عايزين مزايدة من اللاعب ".

وتابع سيف زاهر :" عاشور لاعب باع ناديه وتاريخه عشان الفلوس ، تاريخه راح ورصيده راح ، التاريخ يحسب بالالتزام وبالاخلاق وبحب الكيان ، أنا اهلاوى بس بتكلم كإعلامى ، الاهلى فوق رأس جميع محبيه بس واضح أن الفلوس هى الاساس ، عاشور مقالش جملة واحدة صح فى كلامه ، لست مقرباً من الخطيب حتى أدافع عنه ولكن برىء تماماً فى أزمة عاشور".

وأكمل :"الخطيب ومجلس الاهلى عملوا لعاشور اللى متعملش فى تاريخ الاهلى ، عماد متعب قد حسام عاشور 100 مرة وطلب من مجلس الاهلى مباراة اعتزال ، الكابتن الخطيب قاله مش بنعمل مباريات بنشارك بس ، ومع ذلك متعب لم يهين إدارة الاهلى ولم يتلفظ بلفظ واحد على كيان الاهلى ولا الخطيب ، وكذلك حسام غالى لانهم عارفين يعنى ايه أهلى ويعنى ايه كيان الاهلى".

ويضيف :"كلام عاشور وهجومه على الاهلى لن يؤثر "سنتى واحد" فى تاريخ القلعة الحمراء وجمهورها ، لان جمهور الاهلى كان على حق فى أزمة عاشور، ولو اللاعب عنده جرأة يخرج يتكلم ويقول الحقيقة ويقول أنه طلب من الخطيب 20 مليون جنيه حتى لو مش هيلعب ، وطلب يستمر سنتين فى الاهلى وياخد الـ 20 مليون حتى لو مش هيلعب رغم أن بقاله سنة محطش رجله فى الملعب"

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وأكمل :" إذن عاشور كان عايز يكمل بدون لعب عشان ياخد 20 مليون جنيه يعنى عشان الفلوس وبيقول دلوقتى أنا قادر العب وعندى عروض ، فين العروض دى ياعاشور كان لازم تحترم تاريخك ولو عايز تكمل تلعب فى أى نادى تانى حقك بس بدون ماتغلط فى النادى اللى صنع نجوميتك وتاريخك وشهرك".

وتابع سيف زاهر :" عاشور عارف أنه مش هيلعب كورة تانى وعايز الاهلى يكافئه بـ 20 مليون جنيه ، وخارج يقول أنا طول عمرى ساكت لأ أنت مش ساكت أنت عملت ملايين وتاريخ بسبب الاهلى ، فى ناس عندها صبر وولاء وانتماء ولم تتجاوز مخدتش ربع اللى انت خدته ، كان عندك 10 % بعد موقفك الاخير وبكلامك الاخير فقدتهم "

حسام عاشور الذى تراجع عن فكرة الاعتزال وقرر استكمال مشواره مع الساحرة المستديرة، يواجه حالة من الغضب الأهلاوى على صعيد الجماهير أو السوشيال ميديا أو الإدارة الحمراء بسبب تصرفاته الأخيرة التى لم يكن موفقاً فيها بنسبة كبيرة، ورغم أنه صاحب إنجازات كبيرة لا يختلف عليها أحد كما يشهد له الجميع بدمث الأخلاق إلا أن الفترة الماضية وهجومه المُتكرر على النادى ساهم فى تقليص شعبيته وسحب من رصيده لدى جماهير الفريق.

ومازال حسام عاشور قائد الأهلى يفاضل بين عروض محلية وبين الانضمام لأحد أندية الدورى السعودى خلال الأيام المقبلة، ورفض عاشور فكرة الانتقال للزمالك بعد تلقيه عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين للعب للفريق الأبيض إلا أنه رفض الأمر للحفاظ على علاقته بجماهير الأهلى.

واعتمد مجلس إدارة النادى الأهلى قبل فترة ما جاء فى مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور بعد اعتزاله، والتمنيات فقط له بكل التوفيق فى خطوته المقبلة، وذلك بعد هجومه على النادى مؤخراً.