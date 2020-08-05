شكرا لقرائتكم الأهلي يختبر "كاحل" أيمن أشرف قبل مران الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع أيمن أشرف لاعب الأهلي لأختبار طبي قبل مران الفريق غداً ، الخميس، من أجل تحديد موقفه من المشاركة في المران الجماعي من عدمه بعدما تعرض لإصابة في كاحل القدم خلال مران أمس وسيتحدد خلال الفحص الطبي موقف اللاعب من التدريبات الجماعية والإرتباطات المقبلة للفريق محلياً حيث تعود بطولة الدوري للدوران بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.

وتأتي إصابة أيمن أشرف في الكاحل في ظروف صعبة حيث تعرض ياسر إبراهيم مدافع الفريق لإصابة بجذع في الكاحل خلال ودية الجونة الأخيرة وسيغيب بسببها ثلاثة أسابيع عن التدريبات.

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فيما قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي إن لاعبي الفريق والجهاز الفني سوف ‏يخضعون لمسحة طبية بعد غد ،الجمعة، استعدادًا لمواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز، ‏التي تقام مساء الأحد المقبل، ويخوض الأهلي مرانه صباح يوم الجمعة المقبل على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يخضع ‏الفريق لمسحة طبية، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يؤكد ضرورة إجراء ‏مسحات طبية قبل المباريات الودية أو الرسمية، في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وسبق أن أجرى الأهلي 6 مسحات طبية منذ عودته إلى التدريبات بعد نهاية ‏فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري من خلال التدريبات اليومية، وخوض لقاءين وديين أمام ‏سموحة والجونة، اطمأن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا قبل استئناف مسابقة ‏الدوري.‏