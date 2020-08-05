شكرا لقرائتكم الأهلي يختبر "كاحل" أيمن أشرف قبل مران الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخضع أيمن أشرف لاعب الأهلي لأختبار طبي قبل مران الفريق غداً ، الخميس، من أجل تحديد موقفه من المشاركة في المران الجماعي من عدمه بعدما تعرض لإصابة في كاحل القدم خلال مران أمس وسيتحدد خلال الفحص الطبي موقف اللاعب من التدريبات الجماعية والإرتباطات المقبلة للفريق محلياً حيث تعود بطولة الدوري للدوران بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.
وتأتي إصابة أيمن أشرف في الكاحل في ظروف صعبة حيث تعرض ياسر إبراهيم مدافع الفريق لإصابة بجذع في الكاحل خلال ودية الجونة الأخيرة وسيغيب بسببها ثلاثة أسابيع عن التدريبات.
فيما قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي إن لاعبي الفريق والجهاز الفني سوف يخضعون لمسحة طبية بعد غد ،الجمعة، استعدادًا لمواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز، التي تقام مساء الأحد المقبل، ويخوض الأهلي مرانه صباح يوم الجمعة المقبل على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يخضع الفريق لمسحة طبية، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يؤكد ضرورة إجراء مسحات طبية قبل المباريات الودية أو الرسمية، في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وسبق أن أجرى الأهلي 6 مسحات طبية منذ عودته إلى التدريبات بعد نهاية فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري من خلال التدريبات اليومية، وخوض لقاءين وديين أمام سموحة والجونة، اطمأن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا قبل استئناف مسابقة الدوري.
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