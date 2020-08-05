شكرا لقرائتكم أحمد حسن معزيا لبنان فى ضحايا الانفجار: بيروت ستعود أفضل مما كانت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، التعزية إلى الشعب اللبناني، في ضحايا الانفجارات التي هزت العاصمة بيروت، أمس الثلاثاء، وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "نعزي الشعب اللبناني في الضحايا، وستعود لبنان أفضل مما كانت، الجميع في حالة حزن شديد بسبب المشاهد العديدة التي تم إذاعتها" ، وأضاف:" نعزي الشعب العربي فيما حدث في بيروت".

كما طالب أحمد حسن مسئولي اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة تكريم الأطباء في مباريات الدوري المقبلة،وقال الصقر: "أتمنى من اتحاد الكرة المصري أن يقوم بتكريم الأطباء خلال مباريات الدوري على غرار المغرب والسعودية".

وأضاف: "كان هناك ممر شرفي بالأمس في أحد مباريات الدوري السعودي، وتم تكريم مجموعة من الأطباء، نتمنى مع استئناف مباريات الدوري المصري في لقاء الزمالك والمصري البورسعيدي، يكون هناك تكريم لهم على المجهود الكبير في التصدي لجائحة فيروس كورونا".

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وواصل:" أتمنى أن تقوم اللجنة الخماسية بدعم الأطباء، كما حدث في الدوريات العربية".

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى، ويواصل الأبيض بقيادة الفرنسى كارتيرون استعداداته لاستئناف منافسات الدورى الممتاز المقرر عودتها بعد فترة طويلة من التوقف التى جاءت بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، لذا يواصل الزمالك حاليًا تدريباته فى معسكره المغلق بمدينة برج العرب المقام منذ السبت الماضى استعدادًا لمواجهة المصرى ثم مواجهة الاتحاد السكندرى يوم 10 من شهر أغسطس الجارى على استاد برج العرب أيضًا فى بطولة الدورى.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

وكان الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبا الزمالك، قد وصلا إلى القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، من المغرب للانضمام لصفوف الفريق الأبيض، حيث شهدت الفترة الأخيرة تأجيل وصول الثنائى المغربى إلى القاهرة بسبب عدم اكتمال إجراءات العودة، حيث من المقرر، أن يجرى الثنائى المغربى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، بأحد المراكز الطبية المتخصصة وذلك بعد وصولهما إلى القاهرة، صباح اليوم، حيث من المنتظر أن ينضم الثنائى لمعسكر الفريق الأبيض، ببرج العرب مساء اليوم.