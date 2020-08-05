شكرا لقرائتكم إيقاف الهاني سليمان 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الانضباط والاخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، ايقاف الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة لثلاث مباريات، وتغريمه 50 ألف جنيه تسدد لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم في مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ الاخطار.

وجاء هذا القرار بعد مطالعة اللجنة لتقرير المباراة الودية التي جمعت سموحة مع الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28 يوليو.