شكرا لقرائتكم إيقاف الهاني سليمان 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قررت لجنة الانضباط والاخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، ايقاف الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة لثلاث مباريات، وتغريمه 50 ألف جنيه تسدد لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم في مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ الاخطار.
وجاء هذا القرار بعد مطالعة اللجنة لتقرير المباراة الودية التي جمعت سموحة مع الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28 يوليو.
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف الهاني سليمان 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.