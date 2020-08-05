شكرا لقرائتكم مرجان: تواصلنا مع السفارة لإنهاء إجراءات سفر الأهلي للمغرب ولم نحدد رئيس البعثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكـد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه تمت مخاطبة مسئولي وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة من أجل إقامة مباراة الوداد المغربي على إستاد القاهرة الدولي يوم 3 أكتوبر المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقال مرجان في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "لم نطلب رسميا حضور الجماهير إلي لقاء الأهلي والوداد المغربي، نتابع الموقف دائما مع مؤسسات الدولة سواء وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم".

وأضاف مرجان : "الجماهير وجودها في المدرجات بشكل مختلف، كانت البداية هناك إجراءات أمنية، لكن الأمر أصبح من الناحية الصحية، في ظل الإجراءات الاحترازية، وفي حالة الحضور لابد أن يلتزم الجميع بتلك الأمور"، و أكد أنه تم تحديد يوم 3 أكتوبر موعدا للقاء الإياب أمام الوداد المغربي، وتم إبلاغ الجميع بذلك".

وواصل: "لدينا مباراة يوم الأحد، وقمنا بمخاطبة اتحاد كرة القدم وهيئة استاد القاهرة لإقامة لقاء الوداد، وهناك تعاون دائم مع اللواء على درويش، وسنخوض يوم الأحد مباراة في الدوري إمام إنبي على استاد القاهرة" ، و لعبنا آخر مباراة أمام صن داونز في استاد القاهرة وكان الجمهور رائع، والجميع كان ملتزم تماما" ، و لكن الأمر حاليا مختلف، وسيكون وزارة الصحة لها دور كبير في تعقيم الاستاد وارتداء "الكمامات"، دائما نراهن على وعي جماهير الأهلي".

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أضاف المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الجهاز الإداري لفريق الكرة، بدأ اتصالاته مع السفارة المصرية بالمغرب، من أجل ترتيب كل الأمور، وقال مرجان :"سمير عدلي المدير الإداري المسئول عن إنهاء إجراءات سفر بعثة النادي الأهلي إلى المغرب، وهو على اتصال دائم بالسفارة المصرية هناك".

وأضاف:"بعد تحديد المواعيد من جانب الكاف، بدأ سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة" ، و لم يتم تحديد رئيس بعثة الأهلي في المغرب، والكابتن محمود الخطيب لا يتأخر مطلقا عن السفر مع الفريق في أي رحلة خارجية".

وأتم: "مجلس الإدارة سوف يحسم رئيس البعثة وفقا للاختيارات والمعايير الموجودة والظروف المتاحة وقتها".