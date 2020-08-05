تقرير الحكم وراء عقوبة الهاني سليمان .. تعرف على تفاصيله

كشف مصدر باتحاد الكرة، عن تفاصيل تقرير محمد سلامة ميدو حكم المباراة الودية بين الاتحاد وسموحة التي شهدت أزمة بين الهاني سليمان حارس الفريق الأزرق ورفعت لاعب زعيم الثغر.

قال المصدر: "الحكم ذكر في تقريره أن الهاني سليمان اعتدى

على رفعت بالضرب ووجه له السباب بألفاظ نابية، وما كان على لجنة الحكام إلا أن ترفع التقرير للجنة الانضباط لاتخاذ ما تراه بشأن الحارس".

وقررت لجنة الانضباط والاخلاق بالاتحاد المصري

لكرة القدم، ايقاف الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة لثلاث مباريات، وتغريمه 50 ألف جنيه تسدد لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم في مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ الاخطار.

وجاء هذا القرار بعد مطالعة اللجنة لتقرير المباراة الودية التي جمعت سموحة مع الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28 يوليو.