إشبيلية الإسباني يقترب من ضم أحد نجوم منتخب مصر

أكد المغربي كريم بلق، وكيل أعمال اللاعبين، أنه جلب عرضا كبيرا من أحد الأندية الإسبانية للتعاقد مع لاعب مصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال بلق في تصريحات عبر برنامج

"ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:" "هناك عرض كبير لأحد اللاعبين الكبار في منتخب مصر، للاحتراف الخارجي، ووكيله معروف جدا في مصر".

وأضاف:" هو لاعب مصري كبير وأرفض الحديث عنه حاليا، جلبت له عرضًا من إسبانيا، وبالتحديد فريق إشبيلية".

ورفض كريم بلق، الكشف عن اسم اللاعب أو وكيل أعماله، مؤكدا بأنه سيعلن كافة التفاصيل في وقت لاحق بعد إنهاء المفاوضات مع اللاعب ووكيله.