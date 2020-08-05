حسين هادي: مباراة ديربي السعودية ستكون صعبة للغاية علي النصر والهلال

أكد حسين هادي نجم النصر السعودي السابق، أنه من الصعب توقع تشكيل لقاء الديربي أمام الهلال، لأن هذه المباريات يكون لها حسابات خاصة لدي المدربين.

وأضاف خلال تصريحاتة لبرنامج الحكم، مع الإعلامية مي حلمي" في حاله فوز فريق الهلال بالديربي، سيكون قد حسم بطولة

الدوري بنسبة 70%،ولكن في حاله فوز النصر ستكون الأمور متساوية وسيتقلص الفارق إلي 3 نقاط فقط، ويسهل تعويضهم بكل سهولة".

وأكمل"أحمد موسي، ونور الدين أمرابط، وعبد الرزاق حمد الله سيكونوا أهم لاعبي الفريق في

لقاء الهلال، وسيشكلوا مخاطر كبيرة لدفاعات الهلال، وايضا هناك المدافع مايكون من الممكن أن لا يلعب المباراة وسيكون غيابة مؤثر علي الفريق".

وأختتم"تمكن من التسجيل في مرمي الهلال في مناسبات عديدة للغاية، وكنت أقدم مستويات رائعة في المباريات الكبيرة سواء أمام الهلال أو الإتحاد، وأن أفضل فرق الدوري حاليا هما النصر والهلال والتعاون الذي يقدم مستويات كبيرة".