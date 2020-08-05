أحمد عبد الغني: المدرب الأجنبي أفضل من المصري لقيادة المنتخب

أكد أحمد عبد الغني نجم حرس الحدود السابق أنه من الأفضل وجود مدرب أجنبي يقود تدريب الفراعنة، وسيكون أفضل من المدربين المصريين. وأضاف خلال تصريحاتة لبرنامج الحكم، مع الإعلامية مي حلمي"يوجد مجاملات من المدربين المصريين للاعبي الأهلي والزمالك لإنضمامهم لصفوف المنتخب، ولو كان هناك لاعبين يقدموا مستويات رائعة مع الفرق الأخري تكون فرصة إنضمامهم صعبة للغاية". لإنضمامهم لصفوف المنتخب، ولو كان هناك لاعبين يقدموا مستويات رائعة مع الفرق الأخري تكون فرصة إنضمامهم صعبة للغاية". وأكمل"أحمد عيد عبد الملعب إنضم لصفوف المنتخب بسبب أدائة الكبير ولا يستطيع أي مدرب إستبعادة، كذلك نفس الأمر لحسني عبد ربه إنضم للمنتخب وهو لاعب للإسماعيلي بسبب أدائة الكبير الذي يقدمة". أي مدرب إستبعادة، كذلك نفس الأمر لحسني عبد ربه إنضم للمنتخب وهو لاعب للإسماعيلي بسبب أدائة الكبير الذي يقدمة". وأختتم"لا أستطيع الهجوم علي مدرب منتخب مصر حاليا، وله كل الدعم حتي لو لم أكن مقتنع بتواجدة لتدريب الفراعنة، ولا بد من إعطاء جميع اللاعبين الفرصة من أجل الإنضمام للمنتخب".

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