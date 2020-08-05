محمد عادل حكما لمباراه الزمالك والمصري .. وأمين عمر لـVAR

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، تعيين محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والمصري المقرر لها غدا الخميس في الدوري.

كما قررت اللجنة تعيين أمين عمر حكما الفيديو في المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساء على ملعب برج العرب في

الإسكندرية ضمن الجولة الـ١٤ لبطولة الدوري.

تعود الحياة للملاعب المصرية، غدًا الخميس، باستئناف مباريات الدورى الممتاز، عقب توقف النشاط الرياضى لمدة 144 يوما وبالتحديد منذ 15 مارس الماضى، بسبب جائحة كورونا التى ضربت

العالم مطلع العام الحالى.وتفتتح المنافسات المتبقية بالدورى بمباراة الزمالك والمصرى، المقرر إقامتها غدًا الخميس، باستاد برج العرب ضمن اللقاءات المؤجلة من الجولة الرابعة عشر، بعدما قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى أن تعود انطلاقة الموسم الحالى بالمباريات المؤجلة، بجانب الإعلان عن مواعيد أول 4 أسابيع فى الدور الثانى.