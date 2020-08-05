عسيري: غياب جمهور أهلي جدة مؤثر.. وقادر على اللعب أساسيًا

أكد لاعب أهلي جدة عبدالفتاح عسيري، سعادته بالفوز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الـ23 من مسابقة الدوري السعودي.

وفاز أهلي جدة على الحزم، بنتيجة (4-2) سجل أهداف الراقي كلا من عبدالرحمن غريب (ق3) وعمر السومة (ق50) وهيثم عسيري (ق85) ويوسف الحربي (ق88)، بينما سجل هدفي الحزم كلا من كارلوس (ق65) وكافو (ق68).

وأضاف عبد الفتاح عسيري في تصريحات عقب نهاية المباراة: “المباراة كانت سهلة من البداية، دخلنا في حالة تركيز، وأضعنا عدة فرص، وفي الشوط الثاني لعبنا بشكل جيد ولكن تساهلنا في بعض الأمور”.

وواصل:” فقدنا بعض التركيز وسط تراخي من بعض اللاعبين، لكن عدنا سريعا ونجحنا في خطف الفوز”.

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وأضاف:” الثقة مع عامل اللياقة البدنية، ولكن هناك عدم تركيز، واستسهال للمباراة، وراء الفوز الصعب في النهاية”.

وأكمل عسيري: “عندما ألعب سأكون عند حسن ظن الجمهور، وفي حالة عدم قدرتي على العطاء مع الأهلي سأبلغ المدرب والإدارة”.

وأتم: “غياب الجمهور مؤثر طبعا، وأتمنى تخطى المرحلة الحالية وعودتهم للمدرجات في أسرع وقت”.

يُشار إلى أن عبدالفتاح عسيري وقع بشكل رسمي على عقود انتقاله لنادي النصر، بدءا من الموسم القادم.

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