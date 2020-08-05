لاعبو الحزم: الحكم ذبحنا أمام الاهلي!

أكد لاعب الحزم عبدالعزيز الناشي، أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي واضح خلال لقاء أهلي جدة، في المباراة التي اقيمت بين الفريقين مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الـ23 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز أهلي جدة على الحزم، بنتيجة (4-2) سجل أهداف الراقي كلا من عبدالرحمن غريب (ق3) وعمر السومة (ق50) وهيثم عسيري (ق85) ويوسف الحربي (ق88)، بينما سجل هدفي الحزم كلا من كارلوس (ق65) وكافو (ق68).

وقال الناشي: “مبروك للأهلي على الفوز، قدمنا مستوى جيد، ولن أقول أن الحكم وراء الخسارة، لكن كانت هناك بعض الأمور ضدنا”.

وأضاف: “عامل الجو صعب، ووقف ضدنا، لأول مرة نلعب في تلك الأجواء، ولكن بالنسبة لقرارات الحكم لا أدري ماذا يحدث لنا”.

وواصل:” قرارات الحكم كانت ضد الحزم، لن نفوز بهذه الطريقة، لو نلعب حتى الغد”.

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فيما صرح زميله “أدريس فتوحي”، قائلا:أهنئ الأهلي بالفوز، تلقينا هدف مبكر للغاية، ونجحنا في الوصول لمرمى المنافس، ولكن لم نترجمها إلى أهداف، ونجحنا في إدراك التعادل، وسجلنا هدف ثالث”.

وأضاف:”تقنية الفيديو أضاعت الوقت، مع كل توقف يأخذ الحكم خمس دقائق حتى استئناف المباراة من جديد”.

وواصل: “الحكم أخطأ، وقرارته كانت ضدنا في اللقاء، واحتسب هدف رابع كان خطأ لصالح عبدالعزيز الناشي، لم نكن سيئين مطلقا”.

وأكمل:” محمد العويس تصدي ببراعة لعدة فرص في الشوط الأول، وأضاع اللاعبين في الحزم أكثر من هدف”.

وختم: “الأمر الإيجابي في اللقاء هي الرجوع في النتيجة، ولابد أن نركز في الفترة المقبلة، وكنا نتمني الخروج بنقطة خارج أرضنا، وأتمنى أن نكون أفضل في المباريات المقبلة”.

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