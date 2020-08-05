معتز هوساوي: اشتاق لجمهور أهلي جدة.. وحديث طاقم المنتخب عني يشجعني

أعرب مدافع أهلي جدة “معتز هوساوي”، عن سعادته بالفوز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم، ضمن مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
وفاز أهلي جدة على الحزم، بنتيجة (4-2) سجل أهداف الراقي كلا من عبدالرحمن غريب (ق3) وعمر السومة (ق50) وهيثم عسيري (ق85) ويوسف الحربي (ق88)، بينما سجل هدفي الحزم كلا من كارلوس (ق65) وكافو (ق68).
وقال هوساوي: “سعيد بالفوز وحصد النقاط الثلاث”.
وأضاف:” العودة بعد توقف كبير، و ضياع أكثر من فرصة سهلة بعد التقدم بهدفين كان سبب في عودة الحزم لكن المدرب كانت سبب في تحقيق الفوز، ولكن تغييرات المدرب في الشوط الثاني ساهمت في إنقاذ النقاط الثلاث”.
وواصل مدافع أهلي جدة:” نحاول تقديم أفضل مستوى لنا، وأي لاعب في الأهلي لا يُقصر مطلقا، وخرجت من الملعب بعد تراجع اللياقة البدنية بالنسبة لي، ولم يكن لأسباب فنية”.
وأتم:” افتقدنا وجود الجماهير اليوم، وأنا حريص على نفسي جدا، وأتمنى العودة لصفوف المنتخب السعودي، وحديث الطاقم الفني عني يشجعني ويساعدني، وسأظل ألعب بقوة في الفترة المقبلة”.
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