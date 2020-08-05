ملعب “الدرة” يُثير تفاؤل جماهير الهلال قبل مواجهة النصر

تترقب الجماهير الرياضية مواجهة الديربي المنتظرة، اليوم الأربعاء، بين الهلال والنصر ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، وذلك بعد فترة توقف إجبارية منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

ويحتل نادي الهلال حاليا صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن نادي النصر، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية الموسم 8 جولات، وستكون المنافسة مشتعلة بين قطبي الرياض خلال الجولات المقبلة من أجل الظفر باللقب الغالي.

تفوق هلالي في الدرة

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض مواجهة الديربي بين الهلال والنصر، للمرة رقم 19 من أصل 24 مباراة لُعبت في الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق الهلال الفوز على النصر في ملعب الدرة 9 مرات خلال مواجهات الفريقين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بينما كان الفوز نصراوي في 6 مناسبات، وانتهت 6 لقاءات بالتعادل.

وبالنسبة للمباريات الـ5 المتبقية في الدوري السعودي للمحترفين، فقد استضافت ملعب “الملز” 3 مباريات، بواقع مباراة في موسم 2011-2012، ومباراتي موسم 2017/2018، بينما استضاف ملعب جامعة الملك سعود مباراتي الدور الأول في الموسمين الماضي والحالي.

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