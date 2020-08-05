رياضة | تفاصيل اجتماع فايلر مع صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 02:12 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع فايلر مع صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح صالح جمعة نجم الفريق فرصة أخيرة من أجل استعادة لياقته البدنية وتصحيح الأخطاء التي يعاني منها عن طريق وضع برنامج خاص خضع له جمعة من أجل تنفيذ بعض الوحدات البدنية لإنقاص وزنه.

وحرص رينيه فايلر على الاجتماع مع صالح جمعة من أجل مناقشته في بعض الأمور التي تخص آدائه خلال التدريبات ومطالبته بحل تلك المشاكل حتى يشارك في المباريات وينافس على حجز مكان في تشكيل الفريق الأساسي.

وتسعى لجنة التخطيط في الأهلي إلى الضغط على فايلر من أجل الحفاظ على جمعه وعدم إثارة المشاكل خاصة بعد أن فشلت محاولات تسويقه لعدم مشاركته في المباريات الرسمية منذ فترة مما دفع أندية الدوري لاستبعاده من حساباتها وصرف النظر عنه.